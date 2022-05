WRC, Q&A, Thierry Neuville: “pódio seria bom, mas quero ficar à frente de Kalle e do Craig” | AutoSport

Thierry Neuville venceu o Rali de Portugal em 2018 e foi segundo no ano seguinte, posição idêntica à que detém presentemente no Campeonato de Pilotos. A primeira coisa que destaca, é o ambiente na prova: “Há sempre uma imensidão de público e um ambiente fantástico, em Portugal. As classificativas são agradáveis, mas ao mesmo tempo desafiantes, e a gestão dos pneus também é bastante importante, aqui, porque as segundas passagens podem ser muito duras. Vimos, na Suécia, com o set-up para terra, na neve, que o carro era muito rápido, pelo que temos esperança de ser rápidos nesta superfície”, diz o belga.que vem de dois lugares consecutivos no pódio. Agora está confrontado com o primeiro rali de terra ano.

Em primeiro lugar, como foram os testes? E o que se pode conseguir aqui a partir do segundo lugar na estrada?

“é difícil dizer. Vimos que as condições nos reconhecimentos foram bastante difíceis. Queríamos que fosse um pouco mais como no ano passado, mas infelizmente não são. Amanhã vai ser um desafio difícil. Sabíamos isso antes de vir para cá. Nunca é bom ser o primeiro ou o segundo na estrada. ;as o meu alvo principal tem de ser Kalle (Rovanpera), que lidera o campeonato com 29 pontos de avanço para mim.

O meu principal objectivo será ficar à sua frente este fim-de-semana.”

Já ganhaste este evento antes, em 2018. Estar em segundo lugar na estrada e com os ‘Sebs’ que regressam, bem como Dani Sordo. Quão difícil será alcançar um pódio este fim-de-semana?

“Para ser honesto, penso que terminar no pódio será difícil. De algum modo, continuamos sempre a acreditar. O rali é longo e precisamos de definir os nossos objectivos e tentar dar o máximo desde o início. Um pódio seria um bom resultado, mas especialmente ficar à frente de Kalle e do Craig (Breen).

Penso que vai ser duro e difícil estar entre os cinco primeiros.

De resto, é bom vê-los (Sebs). É bom para o desporto. Deve ser sempre assim. É mais divertido. Com certeza, é bom tê-los de volta. Olhando para a frente, podem ser uma ajuda para mim para o campeonato e levar alguns pontos importantes, especialmente Sébastien Ogier que tem uma melhor posição de partida. Ele vai lutar com Dani (Sordo) e Elfyn (Evans) por uma posição de topo aqui este fim-de-semana. Vamos fazer o nosso melhor e veremos onde vamos parar no final do fim-de-semana. O principal para mim é que é uma das primeiras provas da época que será bastante exigente. Quero marcar alguns pontos. Estou ansioso por isso.”

Amanhã não haverá assistência, a meio do dia, apenas uma zona de montagem de pneus…

“É estranho porque, depois de todos os testes que fizemos este ano, sempre que chegamos a um evento, temos alguns problemas. A equipa está a trabalhar arduamente e sabemos que ainda não se reuniu tudo…”