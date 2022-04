WRC, Q&A Ott Tanak: Tenho de acreditar que as coisas vão melhorar” | AutoSport

Ott Tanak chega à terceira prova do ano a 41 pontos do líder do campeonato, depois de duas más provas, abandonando no Monte Carlo e atrasando-se muito na Suécia, devido a um problema relativo à potência híbrida. Por isso, as próximas provas são absolutamente fundamentais para o seu futuro no campeonato.

Como avalias a tua temporada até agora?

“Não tem sido muito boa de todo, não podemos negar isso. Felizmente, estamos apenas na terceira prova e há um longo caminho a percorrer até ao final do ano. A equipa trabalhou arduamente para estar preparada para a Croácia com um teste bem sucedido e algumas boas soluções para os problemas que tivemos nos dois primeiros eventos.

Tenho de acreditar que as coisas vão melhorar”.

Como descreverias o Rally da Croácia e o desafio que enfrentas como piloto?

“O ano passado foi a primeira vez que competimos na Croácia e definitivamente torna a vida um pouco mais fácil regressar este ano. Mas mesmo com esta experiência posso dizer que continua a ser um dos ralis de asfalto mais desafiantes que já vi, e não vai ser mais fácil este ano, isso é certo”.

Quais são as qualidades de que um piloto precisa para ser rápido no Rally da Croácia?

“O rali é geralmente um evento que tem muitas condições e níveis de aderência diferentes. Ao mesmo tempo, é rápido e muitas vezes com curvas cegas sobre os topos ou saltos.

Por esta razão, é necessário um carro com boa estabilidade e aderência.

E uma grande confiança de si mesmo é também muito importante”.

Cada rali é importante, mas quão importante é o Rally da Croácia em termos de recuperação o teu desafio pelo título?

“Nem sequer se trata, de momento, de um desafio pelo título. Até agora, não tem sido fácil entrar no bom caminho e encontrar algum ritmo. Estamos focados e vamos continuar a trabalhar para chegarmos ao ponto em que nos possamos sentir novamente felizes”.

Quais são os pontos fortes do teu Hyundai nos troços de asfalto?

“No Rallye Monte-Carlo vimos que ainda há muito a fazer no asfalto, mas tudo estava a começar e a acontecer no último momento e a principal prioridade era entrar na linha de partida. A equipa teve agora teve mais tempo para avaliar tudo desde Monte e eu sabemos que os rapazes têm trabalhado arduamente para encontrar esse desempenho extra”.

Como se têm mantido ocupados no período entre a Suécia e a Croácia?

“A vida mantém-nos de alguma forma sempre ocupados, e entre a Suécia e a Croácia tem havido muito a ver com testes e com a formação habitual”.