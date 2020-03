WRC, Q&A: Kaj Lindstrom”Voltar para casa enquanto ainda podemos…”

Kaj Lindstrom, Diretor Desportivo da (Toyota Gazoo Racing WRC)

Kaj, o Seb e o Julien asseguraram a sua primeira vitória com a equipa. Como se sente?

“Estou muito feliz pelo Sébastien e pelo Julien ganharem o seu primeiro rali connosco. Esta é também a primeira vitória no México para a Toyota, desde 2017.”

Foi um grande esforço da equipa, pois no primeiro ano aqui, o rali não correu muito bem.

“Sim, é graças a todo o trabalho e esforço. Aprendemos com todos os erros. No ano passado, estivemos perto. Aprender com os erros é o principal.”

Pode falar sobre o Elfyn Evans. Ele mencionou alguns problemas. Problemas de travões?

“Todos os pilotos dizem que atingiram ligeiramente as bermas. Eu acho que ele bateu um pouco forte e depois disso o carro ficou um pouco nervoso e não a 100%.”

A decisão foi tomada de terminar o evento esta noite. Como foi o processo de decisão?

“Primeiro de tudo, é uma situação difícil quando se começa a falar em parar o rali um dia mais cedo. Mas, nestas circunstâncias, e na situação em que está todo o mundo, com a Europa a fechar as suas fronteiras, o mais importante é voltar para casa, para as nossas famílias, enquanto ainda podemos…”