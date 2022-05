WRC: Próxima de Ogier é o Rali Safari, mas Loeb: “é o Andalucia Rally”… | AutoSport

Uma das questões mais colocadas a Sébastien Ogier e Sébastien Loeb é que prova vão fazer a seguir, mas os dois souberam inicialmente contornar a questão na conferência de imprensa, e responderam ambos: Rali de Portugal. Mais a sério, Sébastien Ogier confessou que a sua próxima prova será o Rali Safari, já que o Rali da Sardenha é impossível por causa do ‘test Day’ das 24 Horas de Le Mans.

Quanto a Sébastien Loeb: “minha próxima prova é o Andalucia Rally”, evento que como se sabe pertence à Taça do Mundo de Todo o Terreno, onde vai correr com o BRX Hunter T1+”, mas Ogier apressou-se a ‘confirmar’ também o Rali Safari, e Loeb acrescentou “não posso confirmar…”. Portanto, é provável que ambos se voltem a encontrar no Quénia. Mas primeiro vamos ver como se saem no Rali de Portugal…