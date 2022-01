WRC: Provavelmente, um Rali de Monte Carlo (quase) completamente seco | AutoSport

Ainda não é absolutamente certo, pois ainda falta dia e meio para o arranque da prova na estrada, mas este Rallye Monte-Carlo deverá realizar-se (quase) totalmente sob o céu azul e tempo seco, o que deverá significar ausência de neve e gelo. A última vez que isso sucedeu foi há muito, muito tempo. Por exemplo, 1993. 2008 houve pouca. 2012 também não houve muita, mas alguma. Há neste momento entre 3 a 4 Km de neve e gelo no Sisteron, mas mais nada do que isso. E se continuar o tempo bom, derrete.

Os Alpes franceses proporcionam sempre um cenário impressionante para a abertura da temporada, mas ao mesmo tempo podem trazer condições inconstantes, prontas para surpreender as equipas num piscar de olhos.

Mas este ano, a previsão parece estar a favorecer as equipas, não se prevendo qualquer precipitação no percurso dos quatro dias de prova, e vai haver muito asfalto seco à espera.

Andreas Mikkelsen, disse ter encontrado pouca neve e gelo nas montanhas, nos ‘Col’, na segunda-feira: “Não vimos [quase] nada no primeiro dia dos reconhecimentos, nenhuma neve ou gelo. No Sisteron havia alguma coisa, mas mais para sul não há muito, está a ficar mais quente lá em baixo [em direcção à costa sul francesa]”.

O novo piloto da M-Sport, Ford Craig Breen disse que as estradas secas não eram o que muitos esperavam, mas sugeriu que seriam bem-vindas para a primeira experiência com os novos carros híbridos Rally1 do WRC: “É um pouco fora do carácter do Monte, pois as pessoas associam este evento com as condições mutáveis, com o gelo e a neve.

Mas quando temos tantas coisas novas a acontecer com os carros, talvez seja bastante agradável começar a época com um rali que seja um pouco mais ‘direto’ nesse aspeto.

Não se vê muita coisa na previsão, mas já vimos no passado que isso pode mudar muito rapidamente. Mas a paisagem ainda é fantástica, é um cenário fantástico o que temos por aqui”.