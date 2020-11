WRC: Prova de Monza em risco?

Pode estar, mas tendo em conta o tempo que falta até lá as coisas podem mudar para melhor. Ou piorar! Os responsáveis pela ACI Rally Monza, continuam a trabalhar, para já não há indicações que o Rali de Monza possa vir a ser anulado. Contudo, a verdade é que devido à Covid-19 o circuito de Monza está agora a funcionar como um centro de triagem da doença para os hospitais da Lombardia. A pista foi convertida em ponto de verificação Covid. Como em toda a Europa, a situação em Itália ligada à Covid-19 agravou-se bastante nas últimas semanas, a pressão sobre as estruturas hospitalares, intensifica-se, especialmente as enfermarias de cuidados intensivos e sendo verdade que até aqui o desporto tem resistido à investida do vírus,

Em declarações ao MonzaToday, Alessandra Zinno, Directora Geral do Circuito de Monza revelou que: “Acedemos aos pedido de ajuda que nos chegou e colocámos-nos ao serviço da mesma comunidade da qual o Circuito faz parte. As nossas instalações estão à disposição dos cidadãos de Monza e ao mesmo tempo tentamos manter os nossos compromissos como um circuito, com a garantia de segurança sanitária absoluta. Confirmando a nossa disponibilidade, expressamos em nome do Circuito e dos seus trabalhadores a nossa mais íntima simpatia para com aqueles que estão a viver a tragédia da doença”, disse.

Mas que repercussões isto pode ter sobre o Rally de Monza? O trabalho de organização está a decorrer, em total conformidade com os protocolos de segurança sanitária. Assim, por enquanto, a última ronda da WRC está confirmada. Mas a saúde tem prioridade absoluta, pelo que até lá as coisas podem mudar…