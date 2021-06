WRC prossegue com Rali da Sardenha: antevisão e horários | AutoSport

Duas semanas depois do Rali de Portugal, o WRC continua nos pisos de terra com o Rali Itália Sardenha, quinta prova da temporada 2021. Após a edição do ano passado ter sido transferida para outubro, o popular evento da ilha mediterrânica regressa à sua data tradicional de junho. Há também uma mudança da cidade anfitriã, com o Parque de Assistência a mudar novamente para Olbia, após sete anos em Alghero.

O desafio permanece semelhante, como sempre, com troços rápidos mas maioritariamente estreitos, quase sempre com rochas e arbustos a ladear a estrada.

As temperaturas devem estar entre as mais altas de toda a época.

A dupla de Toyota, Sébastien Ogier e Elfyn Evans estão separados por dois pontos no topo da classificação do campeonato de pilotos, após terminarem em terceiro e primeiro, respetivamente, há duas semanas em Portugal.

Num rali que a Hyundai venceu nos últimos três anos, Thierry Neuville e Ott Tänak não querem perder a oportunidade de dar sequência a essa ‘tradição’, e com isso recuperar terreno após as desilusões de Portugal, ainda que depois de terem mostrado muito bom andamento. Os resultados da prova lusa deixaram os dois pilotos a 22 e 34 pontos da liderança, respectivamente. O seu companheiro de equipa Dani Sordo, persegue um hat-trick pessoal de vitórias na Sardenha.

Na Toyota Kalle Rovanperä procura regressar à boa forma pré-Croácia. Depois do despiste na PE1 da prova de asfalto, as coisas em Portugal também não lhe correram de feição.

Já Takamoto Katsuta, o protegido japonês da Toyota, ruma à Sardenha com um novo melhor resultado pessoal, o quarto lugar em Portugal.

Teemu Suninen regressa ao alinhamento da M-Sport Ford na categoria de topo, o WRC, ao lado de Gus Greensmith, enquanto Pierre-Louis Loubet completa os participantes em World Rally Car, no seu Hyundai da equipa 2C Competition.

Forçado a falhar Portugal, o líder do WRC2 Andreas Mikkelsen regressa à ação na Sardenha ao volante do seu Skoda Fabia Evo da Toksport. A ele juntam-se na lista de inscritos os seus companheiros de equipa Marco Bulacia e o piloto do TRT Citroën C3 Mads Østberg, bem como Adrien Fourmaux, que troca de lugar com Suninen, e regressa ao WRC2, após as suas duas primeiras provas na M-Sport de Ford Fiesta WRC.

Completando a formação do FIA WRC2, os pilotos da Movisport Nicolay Gryazin e Enrico Brazzoli – um nome bem conhecido no rali italiano – conduzirão um Volkswagen Polo GTI e um Skoda Fabia, respetivamente. O americano Sean Johnston está de volta com um Saintéloc Junior Team Citroën C3, ao lado do antigo piloto do WRC Martin Prokop (M-Sport Ford Fiesta Mk II) da República Checa e Georg Linnamäe da Estónia (ALM Motorsport Volkswagen Polo GTI).

Os três primeiros na classificação do FIA WRC3 -Yohan Rossel, Kajetan Kajetanowicz e Nicolas Ciamin – todos fazem a viagem à Sardenha como parte de um plantel de 16 carros, com Kajetanowicz de olho na sua terceira vitória após vitórias na Croácia e Portugal.

Itinerário

Quinta-Feira, 3 de junho – DIA 1

Shakedown (Loiri Porto San Paolo) 2.89 km 08:01

Sexta-Feira, 4 de junho

PE1 Filigosu – Sa Conchedda 1 22.29 km 07:02

PE2 Terranova 1 14.36 km 09:02 07:02

PE3 Filigosu – Sa Conchedda 2 22.29 km 09:47

PE4 Terranova 2 14.36 km 11:47 10:47

Service A – Olbia – 40 min 12:05

PE5 Tempio Pausania 1 12.08 km 13:47

PE6 Erula – Tula 1 14.97 km 14:47

PE7 Tempio Pausania 2 12.08 km 16:32

PE8 Erula – Tula 2 14.97 km 17:32

Flexi Service B – Olbia – 45 min 19:21

Sábado, 5 de junho – DIA 2

Service C – Olbia – 15 min 05:45

PE9 Coiluna – Loelle 1 15.00 km 07:08

PE10 Lerno – Monti di Alà 1 22.08 km 08:08

PE11 Coiluna – Loelle 2 15.00 km 09:38

PE12 Lerno – Monti di Alà 2 22.08 km 10:38

Service D – Olbia – 40 min 13:20

PE13 Bortigiadas – Aggius – Viddalba 1 14.70 km 14:10

PE14 Sedini – Castelsardo 1 13.03 km 15:08

PE15 Bortigiadas – Aggius – Viddalba 2 16:40

PE16 Sedini – Castelsardo 2 13.03 km 17:38

Flexi Service E – Olbia – 45 min 20:50

Domingo, 6 de junho – DIA 3

Service F – Olbia – 15 min 06:30

PE17 Arzachena – Braniatogghiu 1 15.25 km 06:33

PE18 Aglientu – Santa Teresa 1 7.79 km 07:38

PE19 Arzachena – Braniatogghiu 2 15.25 km 09:09

PE20 Aglientu – Santa Teresa 2 [Power Stage] 7.79 km 11:18