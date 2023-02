WRC prossegue com o Rali da Suécia | AutoSport

Lançados que foram os primeiros dados com a disputa do Rali de Monte Carlo, sem dúvida que que chega outro colossal desafio para os pilotos do Mundial de Ralis: o Rali da Suécia.

Depois de ter encontrado uma nova casa em Umeå no ano passado, o Rali da Suécia aventurou-se a norte em busca de climas mais frios e a caravana do WRC está pronta para se soltar fora do asfalto pela primeira vez este ano.

Um rali tradicional da Suécia pode ver as temperaturas descer tão baixo como -20˚C com bancos de neve duros permitindo às equipas guiar os seus carros pelas curvas em velocidade, e com uma tração incrível dos pneus Sottozero Ice da Pirelli que ‘mordem’ o chão através da neve e do gelo para capturar a aderência.

Nos últimos anos, condições mais suaves proporcionaram mais desafios com bancos de neve soltos em vez de neve compactada, e terra ‘protuberante’ exigindo uma gestão especializada dos pneus – por causa do desgaste prematuro dos pregos – à medida que as equipas trabalham para salvaguardar os seus pneus com pontas de tungsténio através de condições em constante mudança.

Depois de ganhar com naturalidade no asfalto francês, a Toyota deverá ter aqui um desafio maior por parte da Hyundai e da Ford, mas a verdade é que isso também já se esperava em Monte Carlo e não foi nada assim. Sendo este um território especialmente vocacionado para ‘nórdicos’, só mesmo Elfyn Evans em 2020, nos últimos tempos, se intrometeu entre eles.

De resto, Ott Tanak venceu em 2019 (Toyota) e 2021 (Hyundai, no Rali do Ártico pois a Suécia não se realizou) e Rovanpera triunfou no ano passado, naquela que foi a sua primeira vitória do ano, de muitas seguidas.

Esapekka Lappi surge duas vezes no pódio, em 2019 com a Citroën e no ano passado com a Toyota e Thierry Neuville foi ao pódio em 2019, 2021 (Ártico) e foi segundo no ano passado, sempre com a Hyundai, claro.

Portanto, podemos ter pilotos da Toyota (Rovanpera e Evans), Hyundai (Neuville e Lappi) e Tanak (Ford) na luta pelo triunfo, sendo uma incógnita o que pode fazer Craig Breen que ainda não competiu esta época. Salvo alguma grande surpresa, o vencedor deve sair deste lote. De referir que Rovanpera sai na frente, seguido de Neuville e pelo menos estes dois vão ter dificuldades em abrir a estrada.

Rovanpera é o primeiro na frente de Neuville, seguem-se Evans, Tanak, Takamoto Katsuta, e Lappi. Agora tudo depende como estará a estrada. Se houver muita neve, vir mais atrás é melhor. Ouviu, Sr. Lappi?

A prova arranca quinta-feira com um troço noturno, Umeå Sprint (5,16km).

O itinerário de sexta-feira apresenta duas passagens em três troços, entremeados por uma assistência. No final do dia, uma segunda passagem pela especial de Umeå Sprint

O sábado é o dia mais longo do evento em termos de distância, com os seus sete troços para um total de 126,22 km. Mais três troços encerram o evento no domingo, incluindo os 10,08 km de Umeå a Power Stage.

Quinta-Feira, 9 de fevereiro

Shakedown (Håkmark) 5.45 km 08:01

Início Red Barn Arena 17:30

PEC1 Umeå Sprint 1 5.16 km 18:05

Sexta-Feira, 10 de fevereiro

PEC2 Brattby 1 10.76 km 07:30

PEC3 Sarsjöliden 1 14.23 km 08:31

PEC4 Botsmark 1 25.81 km 10:03

PEC5 Brattby 2 10.76 km 13:53

PEC6 Sarsjöliden 2 14.23 km 14:54

PEC7 Botsmark 2 25.81 km 16:26

PEC8 Umeå Sprint 2 5.16 km 18:05

Sábado, 11 de fevereiro

PEC9 Norrby 1 12.54 km 07:05

PEC10 Floda 1 28.25 km 07:56

PEC11 Sävar 1 17.28 km 09:41

PEC12 Norrby 2 12.54 km 13:05

PEC13 Floda 2 28.25 km 13:56

PEC14 Sävar 2 17.28 km 15:41

PEC15 Umeå 1 10.08 km 17:05

Domingo, 12 de fevereiro

PEC16 Västervik 1 26.48 km 06:05

PEC17 Västervik 2 26.48 km 09:05

PEC18 Umeå 2 [Power Stage] 10.08 km 11:18

Palmarés recente

2022

1 Rovanpera, Kalle Toyota GR Yaris Rally1

2 Neuville, Thierry Hyundai

3 Lappi, Esapekka Toyota GR Yaris Rally1

2021 (Rali do Ártico)

1 Tanak, Ott Hyundai i20 Coupe WRC

2 Rovanpera, Kalle Toyota Yaris WRC

3 Neuville, Thierry Hyundai i20 Coupe WRC

2020

1 Evans, Elfyn Toyota Yaris WRC

2 Tanak, Ott Hyundai i20 Coupe WRC

3 Rovanpera, Kalle Toyota Yaris WRC

2019

1 Tanak, Ott Toyota Yaris WRC

2 Lappi, Esapekka Citroen C3 WRC

3 Neuville, Thierry Hyundai i20 Coupe WRC