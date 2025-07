WRC prossegue com o Rali da Finlândia: quando falta chão à velocidade…

O Mundial de Ralis continua com um dos eventos mais históricos e reverenciados do desporto motorizado mundial. É hora de apertar os cintos para o rali mais rápido da temporada: o Rali da Finlândia. A partir de 5ª feira podemos esperar velocidade máxima, muitos saltos numa prova com uma enorme história. Por fim, claro, a luta pelo título que se está a tornar ‘acirrada’.

Novo líder no WRC

O Campeonato do Mundo de Ralis tem um novo líder. Apesar de ter terminado em segundo lugar no rali disputado em casa, Ott Tänak conseguiu ultrapassar Elfyn Evans na classificação geral e lidera agora o campeonato por um ponto. Vencedor por três vezes nas florestas finlandesas, o estónio parte agora com a responsabilidade de abrir a estrada – um desafio que pode complicar um pouco mais a sua tentativa de manter a liderança.

Evans mais atrás

Evans, que foi presença constante no pódio nas primeiras quatro provas da época, não voltou a repeti-lo desde então. Mas com a ‘vantagem’, para já ainda pouco expressiva, de não ser o primeiro em estrada – algo que não acontecia desde a Suécia, em fevereiro – o galês sabe que esta pode ser a melhor oportunidade da carreira para conquistar o seu primeiro título mundial. Manter a consistência e os resultados entre os seis primeiros continua a ser o objetivo, mas as coisas não lhe têm corrida bem. Vamos ver se volta aos grandes resultados.

Solberg regressa aos Rally2

Oliver Solberg regressa ao volante do Toyota Yaris GR Rally2 após a sua exibição magistral na Estónia. O jovem sueco de 23 anos venceu pela primeira vez num carro da categoria Rally1, precisamente duas décadas depois do último triunfo do pai, Petter Solberg, no WRC. Com essa vitória, ascendeu ao oitavo lugar do campeonato de pilotos, à frente do piloto oficial da Toyota, Sami Pajari.

Mas agora Solberg terá de lutar contra quem pode decidir o seu futuro. O diretor da equipa Toyota, Jari-Matti Latvala, também participa no Rali da Finlândia, ao volante de um carro semelhante ao de Solberg, com Janni Hussi como copiloto. Latvala terminou em segundo lugar atrás de Solberg na edição de 2024, mas o contexto atual promete uma dinâmica diferente.

Na categoria WRC2, o campeão júnior de 2022, Robert Virves, regressa após vencer na Estónia, mesmo tendo enfrentado uma intoxicação alimentar que o levou ao hospital na sexta-feira à noite. Desta vez, enfrentará uma concorrência de luxo, com nomes como Yohan Rossel, Gus Greensmith, Robert Kubica, Martin Prokop, Lauri Joona, Emil Lindholm e Gaël Loubet, todos candidatos ao pódio.

Ogier de regresso

Oito vezes campeão do mundo, Sébastien Ogier está de volta, com a Finlândia a surgir como uma adição surpresa ao seu programa parcial de 2025. Apesar de minimizar as especulações sobre a conquista de um nono título, o francês é terceiro no campeonato e tem um impressionante registo nesta prova: seis pódios e duas vitórias, a última em 2024.

Kalle Rovanperä mostrou sinais de melhoria no último dia da Estónia, mas não conseguiu subir ao pódio, terminando em quarto, a 7,3 segundos de Thierry Neuville. O finlandês continua a lutar com a adaptação aos novos pneus Hankook e ainda não reencontrou o ritmo habitual em pisos de terra. A frustração é evidente: “Simplesmente não temos andamento em terra neste momento. É um facto, não há desculpas.”

Apesar disso, Rovanperä continua na luta pelo título, a ‘apenas’ 24 pontos de Tänak. Em 2024, estava bem posicionado para vencer em casa, mas um acidente terminou com as esperanças. Este ano, a motivação é clara: quebrar a maldição em solo finlandês e reafirmar-se como o homem a bater no WRC.

Takamoto Katsuta e Sami Pajari completam a armada da Toyota, que alinha com cinco carros. Pajari, em particular, tentará deixar a sua marca na segunda participação com um Rally1 nesta prova.

Hyundai quer manter sequência

A Hyundai terminou em segundo, terceiro e quinto na Estónia. Apesar de só contar com uma vitória esta temporada – Tänak na Grécia – a formação sul-coreana está agora apenas a 52 pontos da Toyota no campeonato de construtores, crescendo em consistência ao longo do ano.

Thierry Neuville, campeão de 2024, ainda não conseguiu replicar a regularidade da temporada passada, mas os problemas têm sido maioritariamente mecânicos. Com um i20N em evolução, o belga tem estado cada vez mais competitivo. Apesar de nunca ter vencido na Finlândia, já foi segundo classificado por três vezes.

Adrien Fourmaux, seu colega de equipa, voltou a encontrar ritmo com um pódio na Grécia e um quinto lugar na Estónia. Depois de tempos promissores na edição passada e um pódio em 2024, ele e o copiloto Alexandre Coria são candidatos naturais a um lugar entre os três primeiros.

M-Sport/Ford na ‘sua’ luta

A M-Sport Ford conseguiu colocar os seus três pilotos nos pontos pela primeira vez desde o Rali Safari do Quénia. Martin Sesks foi o mais rápido da equipa na Estónia, mostrando bom desempenho em pisos rápidos de terra. Ainda assim, com apenas uma experiência anterior na Finlândia (no WRC Júnior), deverá focar-se em ganhar experiência mais do que em lutar pela vitória.

Gregoire Munster e Louka Louka têm sido os mais consistentes da equipa britânica, responsáveis pelas únicas duas vitórias em especiais da Ford este ano. Após um acidente forte em 2024 nesta mesma prova, o luxemburguês quer redimir-se e voltar a lutar por um top 5.

Josh McErlean, no seu ano de estreia com um Rally1, somou na Estónia o seu quarto top 10 da temporada. Com três participações anteriores na Finlândia em WRC2, o irlandês continua a amadurecer e promete mais uma prestação sólida.

O Rali da Finlândia é, para muitos, o teste mais difícil do WRC, de tão específica que a prova é. O Super Domingo traz duas passagens por um dos troços mais icónicos do campeonato. Com mais de meio século de história, esta prova consagrou alguns dos maiores nomes da modalidade – e castigou quem ousou desafiá-la sem o devido ‘respeito’. Desde o salto da “Yellow House” até à icónica curva de Kakaristo, os fãs alinham-se nas florestas para verem os carros voarem, muitas vezes cerca de 40 metros, num dos espetáculos mais impressionantes do desporto motorizado.

1ª etapa Quinta-feira 31 de julho

Itinerário Shakedown (Ruuhimäki) 4.12 km 07:01

Início – Jyväskylä Paviljonki 16:45

PEC1 Harju 1 2.58 km 17:05

Serviço A – Jyväskylä Paviljonki – 15 mins 17:40

1ª etapa Sexta-feira 1 de agosto

PEC2 Laukaa 1 17.96 km 06:03

PEC3 Saarikas 1 15.78 km 07:03

PEC4 Myhinpää 1 14.47 km 08:23

PEC5 Ruuhimäki 1 7.76 km 09:51

Reagrupamento – 25 mins 10:36

Assistência Jyväskylä 11:01

PEC6 Laukaa 2 17.96 km 12:44

PEC7 Saarikas 2 15.78 km 13:44

PEC8 Myhinpää 2 14.47 km 15:04

PEC9 Ruuhimäki 2 7.76 km 16:35

PEC10 Harju 2 2.58 km 17:30

Assistência Jyväskylä 18:05

2ª etapa Sábado 2 de agosto

PEC11 Parkkola 1 15.51 km 06:01

PEC12 Västilä 1 18.94 km 07:42

PEC13 Päijälä 1 20.19 km 08:36

PEC14 Leustu 1 16.44 km 10:05

Reagrupamento – 30 mins 11:05

Assistência Paviljonki 11:35

PEC15 Parkkola 2 15.51 km 13:01

PEC16 Västilä 2 18.94 km 14:42

PEC17 Päijälä 2 20.19 km 15:36

PEC18 Leustu 2 16.44 km 17:05

Assistência Paviljonki 18:15

3ª etapa Domingo 3 de agosto

PEC19 Ouninpohja 1 23.98 km 08:35

Reagrupamento – Kakaristo 09:15

PEC20 Ouninpohja 2[Power Stage] 23.98 km 11:15

Pódio – Kakaristo 12:15