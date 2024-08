WRC: Promotores ponderam venda do campeonato

O detentor dos direitos comerciais do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), a WRC Promoter GmbH, está alegadamente a explorar uma potencial venda do negócio. A WRC Promoter, propriedade da Red Bull e da KW25, adquiriu os direitos comerciais em 2013, depois de o contrato com a North One Sports ter sido cancelado devido à falência. Desde então, a empresa expandiu as suas ofertas, incluindo as plataformas WRC+ e All Live para a transmissão de eventos de rali, e acrescentou o World Rallycross e o Campeonato Europeu de Rali ao seu portefólio.

De acordo com fontes citadas pela Reuters, os proprietários estão à procura de um comprador, com o JPMorgan a ajudar no processo, visando um preço de venda de cerca de 500 milhões de euros, possivelmente até ao final do ano.

A venda poderia ajudar a aumentar a presença do WRC, particularmente nos EUA, onde estão a ser considerados planos para um evento de rali em Chattanooga, Tennessee, para 2026. Contudo, a WRC Promoter não confirmou a venda e recusou-se a comentar os rumores. A notícia surge pouco depois de a WRC Promoter ter assegurado um acordo de 10 anos para acolher uma ronda do campeonato na Arábia Saudita e antes das próximas alterações ao regulamento técnico previstas para 2027.