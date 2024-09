WRC, Promotor ajuda jovens pilotos: Sesks, Pajari, Robert Virves pode ser o próximo

O Promotor do WRC está a dar sinais claros de apoios aos jovens pilotos, preparando dessa forma o futuro do WRC, e está a fazê-lo com suporte financeiro, ‘financiando’ as equipas que desejem dar oportunidades a novos talentos. A M-Sport já o fez com Martins Sesks e a Toyota também, com Sami Pajari.

A forma que tiveram de fazer um “encontro de custos” foi, num caso, o uso de carros não híbridos, que é mais barato e facilita a transição dos jovens pilotos a adaptarem-se ao WRC sem a complexidade do sistema híbrido. Foi o que sucedeu com Martins Sesks no Rali da Polónia e Sami Pajari no Rali da Finlândia. Robert Virves é agora um dos nomes considerados para uma nova aparição!