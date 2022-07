WRC procura uma prova no Médio Oriente: Arábia Saudita ou Jordânia | AutoSport

Simon Larkin, diretor de eventos do WRC, em declarações ao Autosport inglês revelou que o Mundial de Ralis anda à procura de possíveis provas no Médio Oriente e nos EUA.

Sabe-se que o calendário se vai expandir para 14 provas já em 2023, oito na Europa, seis fora dela, e o foco do Promotor do WRC parece ser agora encontrar um evento no Médio Oriente, zona que poderá bem ser a Arábia Saudita, ou mesmo a Jordânia que já fez parte do calendário entre 2008 e 2011.

É fácil de perceber que a Arábia Saudita tem meios quase ilimitados para colocar de pé uma prova muito rapidamente, basta terem vontade de o fazer e tal como sucede na Fórmula 1, em que rapidamente construíram um circuito para a disciplina ou com o Dakar, em que têm colocado de pé excelentes provas: “Se olharmos para o calendário temos um bom evento de neve, temos de novo África, temos o rali da Acrópole na Grécia e estes são os eventos que queríamos trazer de volta. Penso que ter um evento no Médio Oriente e particularmente um evento no deserto é o que falta nesse puzzle. É nossa ambição trazer um para o Mundial de Ralis e já no próximo ano. Estamos a trabalhar para esse objetivo.

Gostaríamos de ter um calendário com provas em todos os continentes, exceto na Antártida”, disse o Diretor de eventos do WRC, Simon Larkin.