WRC: Primeiro acidente do ano para Teemu Suninen

Não começou nada bem o ano para a M-Sport e para Teemu Suninen e Mikko Markkula, já que após o quarto parcial da primeira especial do Rali de Monte Carlo, que lideravam nesse ponto intermédio, eis que o finlandês deixou fugir um pouco demais o seu Ford Fiesta WRC, bateu nas barreiras do lado esquerdo e saiu de estrada para um barranco, depois de capotar. Um saída feia, mas sem consequências físicas para os dois ocupantes, quando estavam em linha para fazerem o melhor tempo do troço. Isto é o pior que podia acontecer à M-Sport.

Entrevistado no local do acidente pela equipa do WRC.com, Teemu Suninen foi lacónico: “Perdi a linha, e pronto. É uma pena começar o ano desta maneira…” Para piorar as coisas, segundo revelou o piloto, o roll bar ficou dobrado, pelo que não será possível regressar em Super Rally.