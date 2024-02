WRC: Prémio Junior WRC ‘Spirit of Rallying’ em homenagem a Craig Breen | AutoSport

Craig Breen era uma estrela que iluminava todos. A sua alma radiante brilhava com intensidade, e o seu sorriso, um farol incandescente. A sua alegria era contagiante e ninguém resistia. E agora vai haver um prémio em sua homenagem. E nada melhor aos jovens lobos do plantel Júnior WRC.

Neste contexto, o ex-campeão FIA Junior WRC e forte defensor dos ralis de base, Craig Breen, será homenageado pelo campeonato Junior WRC nesta temporada, com o anúncio do prémio Craig Breen Spirit of Rallying, sendo que o vencedor do prémio será selecionado entre os juniores de 2024, que bate um recorde de 19 participantes nesta prova de abertura da época. Será concedido ao piloto que, ao longo da temporada, melhor personifique as melhores características de Breen: disposição para superar as adversidades, determinação inabalável para enfrentar todos os obstáculos para completar cada rali e um comportamento extrovertido e positivo nas suas interações com colegas competidores, Marshalls e voluntários, imprensa, engenheiros e mecânicos.

O prémio é uma homenagem apropriada ao irlandês Craig Breen, que era universalmente adorado pela sua atitude de nunca desistir e maneira de ser. Foi esta abordagem que o levou a conquistar o título de 2011, lutando até à fase final na Grã-Bretanha para conquistar a vitória no desempate sobre Egon Kaur, da Estónia.

Após sua carreira júnior vencedora de campeonatos, Breen passou a competir no nível de elite dos ralis para fabricantes como Citroën, Hyundai e M-Sport Ford, conquistando um total de nove pódios no topo da categoria.

Breen perdeu tragicamente a vida em 13 de abril de 2023, aos 33 anos, deixando um vazio no desporto em que sua vida girava desde a infância.

“Craig deixou uma marca incrível no Junior WRC, primeiro como competidor e depois como mentor. Ele sempre encontrava tempo para oferecer conselhos e apoio à nossa próxima geração de estrelas.

“Ele também ocupa um lugar incrivelmente especial na minha memória, como o primeiro campeão depois que a série passou a ser dirigida pela M-Sport Poland. É importante reconhecermos o seu incrível impacto no campeonato e acreditamos que este prémio honra melhor o seu legado”, disse o Diretor Geral da M-Sport Polónia e gerente do Junior WRC, Maciej Woda.

O vencedor do prémio será decidido por um painel de jurados independente e será anunciado após a quinta e última ronda da série Junior WRC 2024, que terá lugar no EKO Acropolis Rally Grécia, de 5 a 8 de setembro.