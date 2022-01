WRC: Possíveis erros nos novos Rally1, não serão fáceis de resolver… rapidamente | AutoSport

Outro dos pontos interessantes que se vai poder perceber neste Rali de Monte Carlo é a possibilidade de alguma equipa ter optado por um caminho errado no desenvolvimento do seu carro, mas apesar das equipas terem jokers para gastar durante a época, já se sabe que é algo que não poderá ser feito muito rapidamente.

Ou seja, se uma equipa errar, mesmo que identifique rapidamente os problemas não os poderá resolver (dependendo da ‘gravidade’ claro) por exemplo entre uma prova e outra, especialmente se for necessária a utilização de um joker.

Contudo, o facto de haver cerca de um mês entre o Rali de Monte Carlo e o Rali da Suécia e depois outro mês para o Rali da Croácia, deixa as equipas com tempo para resolver problemas ‘menores’, caso eles surjam. E é natural que surjam, pois não há como um rali para ‘aprender’ um carro, ainda mais completamente novo.

Dando um exemplo, há duas ‘versões’ de diferenciais homologados, para a dianteira e traseira e se ambos forem ‘maus’, não há muito a fazer este ano. Este é só um exemplo, há muitos mais…