WRC, Porquê tantas dificuldades para Dani Sordo e Esapekka Lappi? | AutoSport

Dani Sordo e Esapekka Lappi chegaram ontem ao fim do dia a um minuto e meio e quase a dois (Lappi) da frente, num dia em que não se entenderam minimamente com os seus Hyundai i20 N Rally1. Curiosamente, ambos referiram o facto do carro estar demasiado ‘macio’, pelo que o teste que fizeram não deu boas indicações para o que precisavam aqui em Monte Carlo.

O facto de não terem acertado tem outra explicação: o ano passado não disputaram o Monte Carlo, Lappi a última vez que fez o Monte Carlo foi em 2020, pelo que esta é a primeira vez que correm com os Rally1 e isso está a refletir-se este ano.

Se fosse um ‘Monte’ com neve e gelo, a questão era mais de pneus do que outra coisa qualquer, mas com um rali completamente seco, o Monte Carlo é uma prova que tem um asfalto muito específico, varia imenso de troço para troço e só mesmo alguém muito experiente lida facilmente com isso. Não é por acaso que Ogier está a fazer o rali que estamos a ver.

Dani Sordo já disse que quer um carro mais ‘duro’ para hoje, e Lappi assume que no teste que fez o carro macio pareceu-lhe bem, mas agora já admite exatamente o contrário.

Como conclusão: pequenos pormenores nas afinações fazem uma diferença incrível num rali como este. Vamos ver como corre o rali de ambos com as mudanças feitas.