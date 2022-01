WRC: Porque Oliver Solberg e Elliott Edmondson sofreram com os ‘fumos’ | AutoSport

Porque Oliver Solberg e Elliott Edmondson sofreram com os ‘fumos’ no interior do Hyundai i20 N Rally1? O piloto queixou-se de ‘fumos’ no habitáculo, e sendo estes carros completamente novos, tem que haver uma explicação, pois nunca nada disto foi visto na última geração de World Rally Cars 2017/21. A explicação é simples, mas Oliver Solberg e Elliott Edmondson não deviam ter sofrido com isso, tal como não sofreram Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe e

Ott Tänak/Martin Järveoja, pois nos seus Hyundai i20 N Rally1 não se passou a mesma coisa.

Tudo teve a ver com o novo combustível, 100% sustentável, que é um combustível que faz muita pressão e tem também muita evaporização, o que resulta no facto dos carros agora ‘fumarem’ muito mais.

Os carros têm saídas próprias para esse vapor, mas alguma coisa correu mal no carro de Oliver Solberg, com o piloto a ficar bem afetado por inalar esses gases.

Logo na sexta-feira a Hyundai tentou resolver o problema, mas não conseguiram, e segundo o Autosport inglês isso levou a que o piloto perdesse a concentração e saísse de estrada na PE9. Oliver Solberg confirmou no seu vlog que teve de ir ao hospital no domingo, e isso comprova que não estavam em condições de se manter em prova, e foram mesmo aconselhados a controlar possíveis efeitos da inalação de gases.