WRC, pontuação máxima para a Toyota: atraso de 35 para 17 pontos

A Toyota recuperou pontos significativos à Hyundai no Rali do Chile, com Kalle Rovanperä a conquistar a vitória à frente do seu companheiro de equipa Elfyn Evans. Para além do segundo lugar na classificação geral, a TGR-WRT também garantiu os três primeiros lugares na classificação separada do super domingo e registou os dois tempos mais rápidos na PowerStage.

Tudo junto, a TGR tornou-se na primeira equipa a garantir o máximo possível de 55 pontos de construtores ao abrigo do novo sistema introduzido para 2024 – fazendo tudo o que pode para manter as suas ambições no campeonato a duas rondas do fim e reduzindo a diferença para a liderança de 35 para 17 pontos.

Para Jari-Matti Latvala (Chefe de Equipa) “este é um grande resultado para a nossa equipa. Um domingo perfeito pela primeira vez esta época é muito bom, especialmente depois dos golpes devastadores que sentimos nos últimos dias dos dois últimos eventos.

Os nossos pilotos fizeram um trabalho magnífico até ao final da última etapa.

Este resultado vai dar ânimo a toda a equipa e motivação extra para as duas provas que faltam.

O Kalle e o Elfyn conduziram ambos muito bem durante todo o fim de semana e qualquer um deles teria merecido vencer o rali.

O Seb fez tempos muito rápidos em todas as etapas que disputou e, graças à sua velocidade e ao seu espírito de luta hoje, conquistámos pontos muito importantes para o campeonato de construtores.

Por último, o Sami fez exatamente o que procurávamos este fim de semana, conduzindo de forma consistente e trazendo o carro para casa com um desempenho muito maduro, ganhando cada vez mais experiência. Por isso, no cômputo geral, foi um rali muito positivo para nós.”