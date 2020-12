WRC: Pontos da Powerstage também para Construtores

A PowerStage vai fazer 10 anos em 2021, e a FIA decidiu agora fazer alterações nos pontos atribuíveis. Para 2021, as alterações ao Regulamento Desportivo da FIA no que ao WRC diz respeito passam a incluir a atribuição de pontos adicionais de PowerStage aos Construtores. Serão pontuados os dois melhores classificados nomeados por uma equipa, que terminem nos cinco primeiros lugares da PowerStage, com o objetivo de acrescentar uma dimensão adicional à luta dos Construtores. Como se percebeu este ano, a diferença à entrada da última prova entre a Hyundai e a Toyota era tão curta que os pontos da PowerStage poderia fazer a diferença. É essa a intenção e isso vai fazer que mais pilotos arrisquem andar mais depressa nessa especial pois podem estar a contribuir para o triunfo num campeonato, mesmo que, individualmente, já não lutem pelo título de pilotos.