WRC: Polónia e Letónia devem ser as novidade de 2024 | AutoSport

Já não deverá demorar muito à FIA e ao WRC confirmarem o calendário de 2024, que, a confirmar-se é, basicamente, “muita parra, pouca uva…”

Já se esperava que a ‘conta’ ficasse pelos 13 ralis, de modo a haver poupanças em termos financeiros, e que isso pudesse contribuir para haver quatro carros das três equipas em todas as provas

Muito se falou de eventuais ralis nos EUA e/ou na Arábia Saudita, mas nem um nem outro surgirão no calendário de 2024, pois até aqui nem sequer provas candidatas foram realizadas. O que está previsto, mas ainda não confirmado é que o Rali da Arábia Saudita fará parte do Campeonato de Ralis do Médio Oriente em 2024 e deverá entrar no WRC em 2025.

Os ralis de Monte Carlo e Suécia já tinham as suas datas confirmadas, 24-28 de janeiro e 15-18 de fevereiro, depois devem seguir os ralis da Croácia, Portugal, Sardenha, Quénia, Finlândia, Grécia/Acrópole e a Europa Central deverão manter-se, a Letónia deve entrar por troca com a Estónia, Chile e Japão mantêm-se, mas a surpresa menos positiva é que, quando se esperava uma prova mais fora da Europa, especialmente a Argentina, a solução encontrada foi a Polónia.

Face ao calendário deste ano ‘caem’ o México e a Estónia, entram a Letónia e a Polónia. Um calendário muito mais conservador do que o esperado…

Quando o Promotor anda há imenso tempo à procura de mais provas fora da Europa, e sem dúvida que os eventos como a Arábia Saudita, pelo dinheiro que traria à competição, e eventualmente uma prova muito boa, como podemos testemunhar pelas condições que tem tido o Dakar, e os EUA, pelo facto de ser um país que faz falta a qualquer competição mundial motorizada. Vamos ver como as coisas evoluem, pois a Arábia Saudita não tem tradição no WRC, mas basta olhar pelo que tem feito pelo Dakar, e os EUA, tantas vezes o Promotor tenta, que um dia há-de conseguir…