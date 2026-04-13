WRC: Pódio inesperado de Hayden Paddon salva Hyundai de desfecho dramático no Rali da Croácia

A Hyundai saiu do Rali da Croácia com sentimentos fortemente contraditórios: Hayden Paddon e John Kennard asseguraram um inesperado terceiro lugar, mas Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe perderam a vitória na derradeira especial, quando lideravam com mais de um minuto de vantagem. O belga saiu de estrada após encontrar terra no asfalto, bateu, danificou a suspensão dianteira direita do Hyundai i20 N Rally1 e viu escapar um triunfo que era seguro.

Num fim de semana duro e imprevisível em torno de Rijeka, a formação coreana mostrou melhor andamento, capacidade de recuperação e também vulnerabilidade num rali onde a aderência mudou constantemente. O resultado final premiou a consistência de Paddon, ao mesmo tempo que transformou a Hyundai de candidata à vitória em protagonista de um dos momentos mais amargos da temporada.

Neuville liderou, Paddon resistiu

A equipa entrou na prova consciente de que a Croácia seria um teste exigente ao desempenho puro em asfalto e à adaptação do i20 N Rally1 Evo a pisos variáveis. Andrew Wheatley, diretor desportivo da Hyundai, já antevia antes da partida uma abordagem “passo a passo”, num rali em que o compromisso desde o primeiro quilómetro seria decisivo.

Na estrada, Neuville confirmou esse potencial logo na sexta-feira, impondo-se como referência interna da equipa, enquanto Paddon construiu a sua prova com regularidade. No sábado, em especiais marcadas por gravilha espalhada no asfalto, furos e níveis de aderência instáveis, o neozelandês sofreu um furo mas conseguiu chegar ao fim da classificativa sem parar, ao passo que Neuville escapou aos principais problemas e subiu à liderança.

Adrien Fourmaux teve um fim de semana mais acidentado. O francês perdeu tempo com um furo na sexta-feira e abandonou no sábado, após uma saída que danificou a traseira do carro, embora tenha regressado no domingo e somado dois pontos no Super Sunday, apesar de um novo furo lhe ter retirado hipóteses de pontuar na Power Stage.

O golpe na Power Stage

Tudo mudou nos quilómetros finais. Depois de gerir a vantagem construída no sábado, Neuville encontrou uma zona com gravilha solta na Power Stage, saiu de trajectória e embateu, perdendo uma vitória que a Hyundai considerava crucial: “Só posso pedir desculpa a todos os envolvidos”, afirmou Neuville, sem conseguir explicar de imediato o erro. “Isto não pode acontecer, mas veremos exatamente o que correu mal.”

Wheatley não escondeu o peso do desfecho. “Precisávamos desta vitória”, disse, sublinhando que o erro era ainda mais difícil de aceitar pela consistência mostrada por Neuville até aí. Ainda assim, fez questão de enquadrar o revés num campeonato longo, lembrando que a equipa está apenas na quarta de 14 rondas.

Apesar da desilusão, a Hyundai encontrou no pódio de Paddon e Kennard um motivo concreto para sair da Croácia com algum alento. Wheatley classificou esse resultado como “uma história fantástica” e defendeu que a equipa deve valorizar esse progresso, sobretudo depois de um arranque de época irregular e de um fim de semana em que o carro deu sinais de evolução.

A próxima paragem será o Rali Islas Canarias, num contexto que a própria Hyundai reconhece como difícil. Ainda assim, internamente, a mensagem é de reação imediata: digerir o golpe, recomeçar e tentar transformar o potencial exibido na Croácia num resultado pleno nas próximas rondas.