WRC pode rumar (novamente) à Escócia | AutoSport

Viajar para a Escócia é mergulhar num país de paisagens épicas, história rica e cultura vibrante. Desde as ’Highlands’ e seus vales verdejantes, lagos cristalinos e montanhas imponentes. Castelos medievais, o uísque autêntico e a tradição das gaitas de foles. Na Escócia, encontrará aventura, beleza natural e uma experiência cultural inesquecível. E provavelmente também o WRC, que já por lá passou, no antigo Lombard RAC Rally…

Hugh Chambers, CEO da Motorsport UK está a trabalhar para voltar a levar o WRC para a Grã-Bretanha, que recebeu pela última vez a competição em 2019, no País de Gales. Tem-se falado da Irlanda, mas agora a Escócia pode juntar-se à corrida. Pelos vistos, Chambers e o presidente da Motorsport UK, David Richards, reuniram-se com representantes do promotor do WRC no Rali da Suécia e discutiram a ida do WRC para a Escócia: “Encontrámo-nos com David (Richards) e Hugh Chambers e tivemos algumas discussões iniciais. Diria que está numa fase muito, muito inicial do lado deles. Vamos continuar a trabalhar com eles. “Eles pediram-nos alguns detalhes e algumas propostas e nós vamos fazer isso nas próximas semanas e dar-lhes mais alguns dados para poderem avançar.”, disse o diretor do evento WRC, Simon Larkin, ao Autosport inglês.