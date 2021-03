WRC pode rumar à Letónia

Chegou a falar-se da Letónia poder, no ano passado, organizar uma prova do WRC, mas a hipótese gorou-se. Pelos vistos, este ano e segundo o diretor do evento, Raimonds Strokšs, admite que a situação mudou e que existe a possibilidade do Mundial de Ralis passar por Riga.

No podcast do Sports Studio, Stroks admitiu que “Não posso dizer que tenho encontros regulares, mas ultimamente tenho tido reuniões regulares com eles (organizadores mundiais RX e WRC). Temos uma boa comunicação e estou muito bem informado. Não apenas sobre o RX, mas também sobre o WRC. Ainda sonhamos com o WRC. Eu direi que há uma chance muito grande de que possa coincidir e recebermos esta oferta (organizar uma prova do WRC na Letônia), mas de momento não posso ter todas as cartas na mesa, porque assinei muitos acordos de não divulgação, mas o que posso dizer é que o assunto, WRC na Letônia, está em aberto. Na verdade, talvez ainda mais real do que nunca ”, disse Strokšs.

De acordo com rumores que circulam é improvável que o Rali Safari se dispute e o Rally Liepāja, que tem lugar a 1 a 3 de julho, como prova do ERC, poderá encaixar bem no calendário, pois o Rally da Estónia está previsto para 15/18 de julho e o Rali da Finlândia de 29 de julho a 1 de agosto.