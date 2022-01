WRC: Pneus podem ser grande problema no Rali de Monte Carlo | AutoSport

A Pirelli e as equipas foram surpreendidas por condições bem diferentes do que tem sido o Rali de Monte Carlo na sua sua história, salvo raríssimas exceções. Para encontrar um Rali de Monte Carlo quase completamente seco não só é preciso recuar muito no tempo como são apenas exceções nesta prova, e depois das equipas terem testado muito nas condições de pisos variáveis, que na maioria das vezes se encontram no Rali de Monte Carlo, desta vez não vai ser assim.

Se olharmos somente ao que foram os reconhecimentos, apenas 3 ou 4 Km no Col de Fontbelle no Sisteron tinham neve e gelo.

O que significa que a alocação de 24 pneus Pirelli P Zero RA Super Soft, 20 pneus Pirelli P Zero RA Soft, 24 pneus Pirelli Sottozero STZ-B studded e 12 pneus Pirelli Sottozero STZ-B sem pregos peca por excesso nos casos dos pneus de pregos e de neve e peca muito por defeito especialmente nos 20 pneus Pirelli P Zero RA Soft, os macios e os que melhor podem servir para extensos troços secos.

Convém recordar que os carros são bem mais pesados, pelo que a gestão de pneus será crucial neste evento.