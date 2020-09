WRC: Pirelli estreia novos pneus com Petter Solberg e Andreas Mikkelsen

O antigo campeão do mundo de ralis, Petter Solberg, vai retornar à ação num carro do Campeonato Mundial de Ralis (FIA WRC). Solberg estará com a Pirelli no Rali da Sardenha a pilotar um Citroën C3 WRC, com a última geração dos pneus Scorpion KX, na última especial do rali.

Solberg, que venceu o título mundial em 2003 com a companhia italiana, vai ter como co-piloto Andreas Mikkelsen. Antes de Solberg entrar em acção, Mikkelsen vai apresentar ao público os novos pneus três dias antes no Shakedown do Rally Olmedo.

De acordo com o diretor para os ralis da Pirelli, Terenzio Testoni, “é sempre bom ver o Petter de volta numa especial de ralis. Mas, se calhar é menos divertido para o Andreas no lugar do co-piloto”, brincou Testoni.

A partir de janeiro de 2021 até ao fim de 2024 a Pirelli será o fornecedor oficial de pneus na categoria do WRC do Campeonato do Mundo de Ralis.