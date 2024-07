WRC: pilotos (s) do terceiro carro da Hyundai em 2025 em aberto

Enquanto a Toyota tem resolvido a questão de uma forma simples, em caso de dúvida, coloca quatro carros a correr o alinhamento de pilotos da Hyundai no Mundial de Ralis tem sido mais ‘comedido’ e a questão do terceiro piloto: Andreas Mikkelsen correu no Monte Carlo (6º, 6 pts), Croácia (6º, 8 pts) e Polónia (6º, 15 pts), Dani Sordo correu em Portugal (5º, 11 pts), Sardenha (3º, 16 pts) e Esapekka Lappi, venceu na Suécia (19 pts), foi 12º no Safari (4 pts) e desistiu na Letónia.

O alinhamento para a próxima época ainda está em aberto, Ott Tänak vai continuar com a Hyundai na próxima época, o contrato de Thierry Neuville termina esta época, está com a Hyundai desde 2014 e continua a ser uma figura chave para a equipa, pelo que a incerteza está no terceiro carro, ficando por saber se a equipa quer voltar a alternar Esapekka Lappi, Dani Sordo e Andreas Mikkelsen, ou contratar um novo piloto – por exemplo Oliver Solberg, o que seria um regresso – e eventualmente colocar um quarto carro a correr.

Dani Sordo e Esapekka Lappi, nem pensar voltar a fazer épocas completas, Mikkelsen gostava, mas não tem conseguido convencer a Hyundai a apostar nele para uma época inteira pelo que o diretor da equipa Hyundai, Cyril Abiteboul, diz que ainda não tomou qualquer decisão. Ao Rallyjournal disse: “A situação em relação ao terceiro carro ainda está muito, muito aberta. Quero pensar um pouco fora da caixa.

O que é que poderia trazer continuidade e que coisas novas poderíamos introduzir? Na minha opinião, podemos dar-nos ao luxo de esperar e depois fazer a melhor estratégia possível para o terceiro carro”, disse.