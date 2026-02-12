WRC: pilotos destacam condições, confiança, mas incerteza na antevisão do Rali da Suécia

​À entrada para o único rali totalmente de inverno do Mundial, os principais pilotos sublinham o equilíbrio entre entusiasmo e prudência perante especiais rápidas, gelo bem formado e menos “bancos de neve” do que o habitual na região de Umeå. A gestão do risco em estradas de neve e gelo surge como tema central, num fim de semana em que a leitura das condições poderá ser tão decisiva quanto o andamento puro.

​

​Oliver Solberg, que chega à prova como líder do campeonato, descreve o momento como “um sonho tornado realidade”, assumindo a responsabilidade acrescida de disputar o rali em casa no topo da classificação. O sueco destaca a boa base de neve e gelo, mas admite que a quantidade de neve recente e o trabalho das equipas de limpeza podem condicionar a eficácia das linhas e o apoio lateral das ‘paredes’ de neve.

​

Entre os pilotos de topo, o discurso repete-se: condições globalmente positivas, mas com margens de erro reduzidas devido a “bancos de neve (snowbanks)” mais baixos, obrigando a maior precisão e menos dependência desse “apoio” nos muros de neve para corrigir trajectórias. Vários pilotos referem que a ausência de grandes bancos de neve retira a “rede de segurança” tradicional e transforma qualquer pequeno erro num potencial embate com valas ou árvores.

​

No pelotão do WRC2 e entre os mais jovens, a confiança é moderada por um realismo vincado: há quem admita pouca experiência em neve e testes limitados, enquanto outros apontam a Suécia como uma das provas favoritas, falando de “condições quase perfeitas” e de um fim de semana ideal para atacar. A concorrência escandinava é frequentemente apontada como referência, pela familiaridade com pneus de pregos e pisos gelados.

​

​Apesar das diferenças de objectivos — da luta pela vitória absoluta à gestão de programas parciais sob forte pressão orçamental — o tom comum é de grande expectativa. Com especiais rápidas, temperaturas negativas e público entusiasta, os pilotos antecipam um Rali da Suécia “à antiga”, em que a coragem e a leitura do gelo podem redefinir o arranque da época de 2026.

Fique com os horários da prova, o shakedown começa às 11h00 portuguesas…