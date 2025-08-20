WRC: Pilotos da Toyota realçam trabalho de Juha Kankkunen

Juha Kankkunen tem desempenhado um papel de destaque na estrutura da Toyota esta temporada, substituindo em várias ocasiões Jari-Matti Latvala, que tem participado no Europeu de Ralis Históricos, ao lado de Janni Hussi.

Aos 66 anos, Kankkunen é uma verdadeira lenda do desporto automóvel, com quatro títulos mundiais no currículo. Com a sua vasta experiência, tem partilhado conhecimento e prestado apoio constante aos pilotos da Toyota, assumindo-se como uma figura quase paternal dentro da equipa.

Kalle Rovanperä não poupou elogios ao compatriota:

“O Juha tem uma experiência enorme e transmite sempre uma energia muito positiva ao nosso trabalho. Para além disso, somos grandes amigos fora das corridas”, afirmou o campeão finlandês ao Autosport.com.

Também Elfyn Evans destacou a importância de Kankkunen nesta temporada. O piloto galês iniciou o campeonato em grande forma, com um segundo lugar e duas vitórias, mas o papel de “abre-estrada” durante acabou por lhe complicar a vida, refletindo-se na classificação. Ainda assim, contou sempre com o apoio do veterano:

“Ele sabe bem a pressão a que estamos sujeitos, porque já passou exatamente pelo mesmo. É fantástico termos alguém como o Juha na equipa. Nunca impõe pressão e está sempre disponível para nos ajudar”, sublinhou Evans.

Com o Mundial a entrar numa fase decisiva e extremamente equilibrada, a presença e a abordagem humana de Kankkunen podem revelar-se determinantes. Antes da ronda no Paraguai, no final de agosto, Evans lidera o campeonato com apenas três pontos de vantagem sobre Rovanperä.