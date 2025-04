WRC: Pierre-Louis Loubet regressou à M-Sport

Após triunfar no Rali Capital do Queijo das Fajãs, na pitoresca ilha de São Jorge, Açores, ao volante de um Citroën C3 Rally2, Pierre-Louis Loubet prepara-se para um regresso à M-Sport. O piloto francês junta-se à equipa para um programa WRC2 que terá o seu início no Rali de Portugal.

Depois de uma temporada menos afortunada no WRC2 ao volante de um Skoda, marcada por alguns azares – para não dizer muitos, com quatro acidentes/capotanços em cinco provas, Loubet vislumbra agora um novo horizonte com várias provas do WRC2 no seu calendário. Apesar das dificuldades sentidas com o Puma Rally1 e a M-Sport em 2023, a confiança depositada por Malcolm Wilson e Richard Millener permanece inabalável. Acreditam no potencial do piloto, concedendo-lhe uma nova oportunidade no WRC2.

Consciente dos desafios que se avizinham, Loubet mantém, contudo, uma postura realista, sabendo que o Fiesta Rally2 não tem acompanhado a evolução dos seus concorrentes diretos, como o Skoda e, mais recentemente, o Toyota. Assim, o piloto aborda este novo capítulo sem impor metas ambiciosas, focando-se em evoluir e readaptar-se à competição. Para já, as suas participações estão confirmadas para as provas de Portugal e Sardenha.