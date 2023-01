WRC, Pierre-Louis Loubet: “por vezes precisamos de um bocadinho de sorte, e não a tivemos” | AutoSport

Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) não tiveram muita sorte neste rali. Estavam com um bom ritmo, para o contexto, mas depois de terem perdido a direção assistida na PE5, sem assistência a meio do dia, tiveram uma tarde terrível. Atrasaram-se muito, e no sábado de manhã bateram numa barreira no exterior da última curva do troço causando danos graves na traseira direita do seu Ford Puma Rally1, dobrando inclusivamente a roda. Era tudo o que não lhes podia acontecer. Abandonaram e regressam no último dia: “é difícil, penso que a estrada começou a gelar um bocado, éramos os primeiros naquela zona, aconteceu-nos a nós, é o que é, por vezes precisamos de um bocadinho de sorte, e não a tivemos. De resto, os troços são fantásticos, podemos tirar o máximo partido dos carros neste tipo de troços. Tínhamos tudo para fazer um bom rali, estava focado, e estou muito desapontado com o que aconteceu. vou tentar fazer melhor para a próxima”, disse.