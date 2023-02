WRC, Pierre-Louis Loubet: “faltou-nos confiança para forçar o andamento” | AutoSport

Pierre-Louis Loubet teve um Rali da Suécia calmo, de aprendizagem com progressos interessantes durante a prova, numa superfície que lhe era desconhecida a este nível.

Chegou a fazer um segundo tempo, na PE5, o jovem francês continuou a construir confiança na neve e no gelo à medida que o rali avançava. Uma questão técnica na fase final da Power Stage significou que perdeu muito tempo mas ainda manteve o sexto lugar e marcou alguns pontos: “Este fim-de-semana foi uma enorme conquista para a M-Sport e estou muito contente por fazer parte dela. Penso que tenho muitos pontos positivos a tirar deste fim-de-semana, a sexta-feira foi um bom dia e passámos muito tempo perto do ritmo dos pilotos da frente. Também conseguimos um segundo tempo, e considerando que não tenho muita experiência em neve e gelo, penso que podemos estar muito contentes.

Por vezes faltava-nos a confiança para realmente forçar o andamento, e foi aí que perdemos algum tempo, mas de um modo geral estou feliz. Foi um desafio, mas aprendemos muito, e agora estamos ansiosos por um desafio diferente no México”.