WRC, Pierre Louis Loubet: Falta de confiança ‘trama’ francês | AutoSport

Pierre-Louis Loubet trocou de navegador para Portugal. Mas não teve muito tempo para se adaptar a Florian Haut-Labourdette, pois saiu de estrada em Góis e já não voltou. O jovem francês mostra, a espaços bom andamento, mas em sete ralis com um World Rally Car sair tantas vezes de estrada só prova que está a colocar a “carroça à frente dos bois”. Deve andar um pouco menos, certificar-se que termina ralis, acumular experiência e depois aumentar o ritmo aos poucos. Se era verdade que não estava a conseguir ‘comunicar’ com o anterior navegador, para já a ligação com o novo também caiu cedo: “É um período complicado com uma espiral negativa que estamos a ter dificuldades em quebrar. Faltam oito ralis, vamos fazer tudo o que pudermos para voltar a ter uma nota positiva e para me permitir expressar o meu potencial”, dise o piloto que sofre com uma gritante falta de confiança, o que se reflete rapidamente nas suas prestações.