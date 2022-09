WRC: Pierre-Louis Loubet está a ‘marcar pontos’ em Malcolm Wilson e na M-Sport… | AutoSport

Pierre-Louis Loubet está a aproveitar da melhor forma o mau momento dos pilotos ‘efetivos’ da M-Sport/Ford, para brilhar. Pode ser uma coincidência, mas não nos admirávamos se o que está a suceder com os homens da M-Sport tenha ajudado Loubet a converter isso como motivação adicional para si, pois sabe que se der nas vistas agora, isso pode valer-se rapidamente um lugar na equipa principal a curto prazo.

Não para primeiro piloto, longe disso, mas para fazer melhor do que os que lá estão.

Já conhece o carro, a M-Sport segue, naturalmente com atenção o que está a fazer e sendo verdade que o facto de estar agora na liderança da prova é muito fruto das circunstâncias da sua posição na estrada, não é tudo, longe disso, porque o carro tem que ser bem guiado.

O ano passado o francês teve a sua dose de frustração com a Hyundai, tinha feito três provas em 2020 com dois abandonos e um sétimo lugar na Sardenha, mas em 2021 teve imensos abandonos e problemas, muitos deles provocados por saídas de estrada. Estava a guiar acima do que sabia na tentativa de acompanhar o resto do plantel e isso saiu-lhe caro, mas este ano as coisas estão mesmo muito melhores.

Na Croácia, onde começou o ano, Pierre Loubet teve um rali agridoce. No 1º dia, entrou com ganas e furou duas vezes. Abandonou pouco depois com um 3º furo. Quando regressou, nunca fez melhor que 8º nos troços, aqui e ali com um andamento melhor, um ‘fogacho’ aqui e ali.

Em Portugal, terminou como melhor representante da M-Sport, imaginem o que foi o fim de semana da equipa de Malcolm Wilson. Repetiu o sétimo lugar da Estónia no ano passado, o seu melhor até agora, mas com a diferença que em Portugal mostrou um andamento que ainda não tinha evidenciado. Chegou a ser quarto classificada no 1º dia, terminou-o em 6º mas depois um erro aqui e ali não lhe permitiu fazer melhor. Já aqui se notava estar muito melhor que no ano passado.

Na Sardenha, o melhor resultado de Pierre Loubet era um 7º lugar no WRC, com um carro de topo, mas desta feita, um 4º lugar, e uma grande exibição a deixar os pilotos da M-Sport a franzir a testa. Começou o rali com problemas com o pó, ainda assim era 3º, perdeu duas posições depois de um pião, regressou ao 3º lugar e continuou sempre a fazer o seu melhor rali da era WRC. Chegou a ser o melhor Ford, fez bem em não querer ir atrás de Breen e Sordo, pois ainda não tinha ‘cabedal’ para isso, e manteve o quarto posto.

Na Estónia Pierre Loubet terminou muito atrasado, mas teve um bom primeiro dia de prova, era sexto antes de capotar, depois do Ford entrar em aquaplaning. Foi azar, estava a andar bem, mas depois disso foi só tirar partido do carro e da experiência.

No Rali da Finlândia, enquanto os homens da Ford quase passaram completamente ao lado da prova neste rali, Loubet andou no segundo dia envolvido numa interessante luta, pelo sétimo lugar da geral, vindo a desistir na ligação para a PowerStage com um problema mecânico.