WRC, Pierre Louis Loubet escolheu pneus de neve para a tarde: saiba porquê | AutoSport

Hoje o dia de Rali de Monte Carlo não tem assistência a meio, somente uma zona de pneus, e de acordo com o que pode ver na tabela abaixo, Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) fizeram uma escolha que à partida pode parecer estranha face a todas as restantes duplas, mas a verdade é que há uma boa razão. Nem sequer se trata de um “tiro no escuro”, pois não há nem vai haver queda de neve, mas simplesmente a escolha de pneus de neve reflete os problemas de direção assistida com que está o seu Puma e que não podem ser reparados pela dupla. Com muito menos aderência nos pneus, o Ford Puma será muito mais fácil de guiar sem assistência elétrica, e isso vai permitir que o jovem francês seja obrigado a desistir por fim sem força nos braços. Para alem disso, poupa seis pneus macios para o resto do fim-de-semana e isso vai refletir-se mais para a frente.