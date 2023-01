WRC, Pierre-Louis Loubet: “é uma oportunidade fantástica, a temporada completa com a M-Sport” | AutoSport

Com tantas dores de cabeça que Craig Breen, Adrien Fourmaux e Gus Greensmith deram a Malcolm Wilson e a Richard Millener em 2022, não foi de estranhar que as prestações de Pierre-Louis Loubet aos comandos do Ford Puma Rally1 tenha sido muito notadas.

Talvez o jovem francês tenha usado o ‘combustível’ dos erros dos seus colegas de marca para ele próprio mostrar do que é capaz, e a verdade é que teve uma boa época, e fez melhor que qualquer dos pilotos da M-Sport, se olharmos para o contexto.

É óbvio que Breen teve resultados melhores, mas também, era obrigado a isso. E no entanto a época de Breen foi péssima.

Quanto a Loubet, mesmo ainda com muito para aprender e depois de uma época de 2021 com erros a mais da conta, alcançou dois quartos lugares, e muitas vezes mostrou melhor velocidade que Greensmith, ou Fourmaux.

Mas agora outro ‘galo vai cantar’, e vamos ver se não sofre do mesmo mal que Breen, se não sente a pressão. Será inteligente a equipa não o pressionar demais, pois foi isso que sucedeu em 2022 e os resultados foram bons. Tem a oportunidade em mão, tem é que agarrá-la: “Estou a tentar manter a calma, é uma oportunidade fantástica de ter a minha primeira temporada completa com a M-Sport, mas é também uma grande responsabilidade e levo isso muito a sério. Por isso, estou a tentar manter a cabeça fria, e vamos ver como nos vamos sair durante toda a temporada. Temos todas as ferramentas necessárias para nos sairmos bem”.