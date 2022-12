WRC, Pierre Louis-Loubet: “É algo com que tenho sonhado desde criança….” | AutoSport

Pierre-Louis Loubet foi confirmado na M-Sport a tempo inteiro na M-Sport. Como se pode calcular, o piloto está muito feliz com a ‘promoção’ à equipa oficial: “É um sonho tornado realidade para mim, algo com que tenho sonhado desde criança. Fazer a minha primeira temporada completa, e fazer a principal paixão da minha vida todos os fins-de-semana, é algo verdadeiramente fantástico”.

“A temporada completa tira muita pressão porque sei que tenho 13 eventos para me dar a oportunidade de mostrar todo o meu potencial, e dá-me o espaço para crescer e aprender.

Em 2023, o meu objectivo mais importante será terminar cada evento, ganhar experiência e aprender a saber onde podemos empurrar e ir para a velocidade máxima.

“Ser um piloto oficial e marcar pontos para a M-Sport é algo que sempre desejei, estou tão satisfeito pelo facto de M-Sport acreditar em mim desta forma. Um enorme obrigado a Malcolm (Wilson) e Rich (Millener), que têm feito um trabalho fantástico para mim. Estou muito contente por voltar a trabalhar com a M-Sport, e trabalhar ao lado da Ott como colegas de equipa é algo muito especial.

Gostaria também de dizer um grande obrigado a Alexandre e Gwen que nos ajudaram a atingir um novo nível, e a Christophe pelo seu apoio. Não o poderia ter feito sem eles, ou sem o apoio do meu muito bom amigo Laurent. Espero ter uma boa temporada e deixá-los a todos orgulhosos”, disse Pierre-Louis Loubet.