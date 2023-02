WRC, Pierre-Louis Loubet: “criar confiança antes dos próximos ralis em terra” | AutoSport

A M-Sport não espera muito de Pierre-Louis Loubet no Rali da Suécia já que o jovem francês tem pouca experiência (ou nenhuma) de neve, pois realizou somente os ralis do Ártico em 2015 de Subaru de grupo N e Citroën DS3 R5 no ano seguinte, na Suécia. Depois disso não voltou a disputar provas na neve, e por isso, fazê-lo de Rally1, a ‘música’ é completamente diferente: “Estou muito feliz por vir à Suécia. Esta será a minha segunda vez aqui, mas a minha primeira vez no novo evento em Umeå. Estou ansioso pela experiência e pretendo realizar um rali bom e limpo, que será o mais importante para mim no próximo fim-de-semana. Tudo ainda é muito novo para mim e para o Nicolas, por isso é importante reunir o máximo de experiência e conhecimento possível e utilizá-lo para criar confiança antes dos próximos eventos em pisos de terra. Vamos dar o nosso melhor para obter um bom resultado e desfrutar desta nova experiência”!