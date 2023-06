WRC, Pierre-Louis Loubet: “As coisas estavam a funcionar muito bem…” | AutoSport

Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) desistiu no segundo dia depois de descobrirem mais danos do que pensavam, isto depois de boas prestações do jovem francês.

Pierre-Louis Loubet começou o seu fim-de-semana com uma excelente nota e esteve imediatamente no ritmo na sexta-feira, mostrando a sua rapidez na terra. O francês fez vários bons tempos nos troços da manhã, incluindo um bom quarto lugar na épica especial de 49,9 km de Monte Lerno. A meio do dia, já se encontrava em terceiro da geral. A etapa da tarde começou com o mesmo ritmo fantástico que incluía um impressionante segundo tempo na primeira especial depois do almoço. Mas um erro fez com que Loubet deslizasse para fora da estrada na segunda passagem do troço mais longo do evento e os danos causados não puderam ser reparados e não houve outra opção senão retirá-lo do evento: “Não era isto que esperávamos para este fim-de-semana, estávamos à espera de um bom resultado. As coisas estavam a funcionar muito bem na sexta-feira, apesar de as condições não serem perfeitas, fizemos alguns bons tempos e conseguimos uma boa posição. Lamentamos não ter visto os resultados que esperávamos. Vamos tirar um pouco de tempo para nos concentrarmos e prepararmo-nos para o Quénia”, disse Pierre-Louis Loubet.