WRC: Pierre Louis-Loubet a tempo inteiro com a M-Sport em 2023 | AutoSport

Depois do que se viu na temporada passada em que Pierre-Louis Loubet foi, no contexto, o melhor piloto da Ford, não é de estranhar que tenha agora sido confirmado na equipa oficial a tempo inteiro em 2023. Talvez tenha ganho motivação ao ver os homens da M-Sport irem de mal a pior.

Fez sete provas, cometeu erros, mas dois quartos lugares, em Itália, e na Grécia foram muito bons e acima disso a velocidade que mostrou muito mais vezes que Greensmith, ou Fourmaux, por exemplo.

Começou mal na Croácia, foi 7º em Portugal onde andou bem, e foi quarto na Sardenha, juntando resultado à exibição. Desistiu na Estónia e Finlândia, devido a aquaplaning e depois de um bom Rali na Finlândia, um problema mecânico numa ligação. Época positiva, que tem agora o prémio.

Loubet provou o seu talento ao volante do Puma e assegura agora lugar a tempo inteiro na M-Sport, ao lado de Ott Tänak. Loubet iniciará também uma nova parceria com o experiente navegador, Nicolas Gilsoul, após um evento de teste bem sucedido em França, na semana passada.

O jovem francês impressionou a M-Sport com o seu forte ritmo e desempenho. Loubet já tinha deixado a sua marca na categoria WRC2 no início da sua carreira, que incluía uma temporada com a M-Sport num Fiesta R5 antes de conquistar o título de campeão do WRC2 em 2019.

A primeira participação de Loubet no Puma Rally1 foi no Rali da Croácia em 2022, e a partir daí o seu ritmo só se tornou mais forte à medida que a época prosseguia.

Uma emocionante batalha de pódio na Sardenha viu Loubet com o seu melhor ritmo até então, acabando por terminar o rali num quarto lugar. O destaque da sua época viria na Grécia, onde, numa batalha pela liderança do evento com o herói de infância, Sébastien Loeb, Loubet reclamou as suas duas primeiras vitórias em troços do WRC, marcando um momento crucial na sua ainda inexperiente carreira nos Rally1.

Gilsoul regressa ao nível superior do WRC no Rally Monte-Carlo, marcando o seu primeiro evento em maquinaria de topo desde 2020. Também regressará à equipa oficial da Ford WRC pela primeira vez desde 2013. O belga construiu um impressionante recorde no WRC que inclui um total de 43 pódios e 13 vitórias.

Segundo Pierre-Louis Loubet: “É um sonho tornado realidade para mim, algo com que tenho sonhado desde criança. Fazer a minha primeira temporada completa, e fazer a principal paixão da minha vida todos os fins-de-semana, é algo verdadeiramente fantástico”.

“A temporada completa tira muita pressão porque sei que tenho 13 eventos para me dar a oportunidade de mostrar todo o meu potencial, e dá-me o espaço para crescer e aprender.

Em 2023, o meu objectivo mais importante será terminar cada evento, ganhar experiência e aprender a saber onde podemos empurrar e ir para a velocidade máxima.

“Ser um piloto oficial e marcar pontos para a M-Sport é algo que sempre desejei, estou tão satisfeito pelo facto de M-Sport acreditar em mim desta forma. Um enorme obrigado a Malcolm (Wilson) e Rich (Millener), que têm feito um trabalho fantástico para mim. Estou muito contente por voltar a trabalhar com a M-Sport, e trabalhar ao lado da Ott como colegas de equipa é algo muito especial.

Gostaria também de dizer um grande obrigado a Alexandre e Gwen que nos ajudaram a atingir um novo nível, e a Christophe pelo seu apoio. Não o poderia ter feito sem eles, ou sem o apoio do meu muito bom amigo Laurent. Espero ter uma boa temporada e deixá-los a todos orgulhosos”.