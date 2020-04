WRC: Petter Solberg quer formar uma equipa

O antigo campeão mundial de ralis, Petter Solberg, diz estar em conversações com dois fabricantes para entrar com uma equipa sua no Campeonato Mundial de Ralis (FIA WRC).

Solberg, que fez a sua estreia no WRC em 1998, foi campeão mundial em 2003 e terminou a sua carreira na temporada passada, no Rali da Grã-Bretanha. Agora, o norueguês diz estar em conversações para regressar ao WRC, mas como diretor de equipa.

“Sim, quero uma equipa. Vou fazer à minha maneira. Sem politicas. Queremos vencer. O plano é ser em 2022. Sei quanto tempo necessito para construir a equipa, o carro e ter pessoal. O trabalho de bastidores já está feito e tenho as pessoas certas no sítio certo. Agora estamos em espera. É algo que temos de respeitar. Mas, não estou preocupado. Tenho um sonho claro, vencer!”

O filho de Petter, Oliver Solberg, está a fazer-se notar nos ralis, com o jovem de 18 anos a já fazer parte do WRC3 com um Volkswagen Polo GTI R5 e a fazer ralis com o Skoda Fabia R5 Evo de fábrica. Apesar disso, Petter Solberg diz que o filho não vai automaticamente estar presente na equipa do pai.

“O Oliver tem de se desenrascar sozinho. Se eu tiver uma equipa no futuro e as coisas estiverem a correr bem, ele tem de provar que é bom para se juntar. Sou antiquado nesse ponto. Ele tem de fazer o seu trabalho. Eu faço a minha parte apenas.”