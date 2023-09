WRC: Petter Solberg pode estar por trás do possível regresso da Subaru | AutoSport

Foi o próprio presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem a revelar que que a Subaru está a considerar a possibilidade de voltar a participar no Mundial de Ralis, mas segundo o que nos foi possível apurar, esta foi mais uma declaração que visa criar alguma esperança e entusiasmo, do que algo de muito palpável neste momento.

Se não houvesse tanta crítica neste momento ao WRC, talvez a questão permanecesse mais algum tempo em segredo.

É óbvio, que ouvir um responsável de uma marca dizer “vamos ver se é possível”, não significa de imediato que isso seja um processo de intenções, mas a verdade é que essa vontade parece existir. Akio Toyoda, Presidente do Conselho de Administração da Toyota, já revelou que a Toyota pode ter um motor para a Subaru e com isso resolver-lhes boa parte do problema, mas tudo o resto continua a não ser muito fácil e há um dado que faz toda a diferença.

A Subaru precisa de uma estrutura europeia, já sabemos que a Prodrive não é, e a que se está a posicionar para ‘fazer acontecer’, Petter Solberg, pode não ter ‘arcaboiço’ suficiente.

Convém aqui relembrar que em novembro de 2022 um jornalista ‘veterano’ e muito cotado na Suécia, escreveu que a Subaru poderia regressar ao WRC com Petter Solberg.

Seja como for, este é um processo que anda a ser estudado, e pode ter um final de história positivo. A questão é que daqui até lá muita coisa tem de correr muito bem, e para já está tudo muito em “processo de intenções”…