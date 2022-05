WRC perto de rumar à Arábia Saudita | AutoSport

Segundo o Dirtfish, depois da Fórmula 1, Dakar, Fórmula E, Extreme E, a Arábia Saudita anda atrás do MotoGP e pelos vistos está muito perto de passar também a receber o WRC.

Sabe-se agora que as negociações estão num estado avançado com o Promotor do WRC e a sua base deverá ser como no Dakar, no meio do nada, provavelmente no Empty Quarter, no meio do deserto. Ao melhor estilo de bivouac do Dakar.

Claro que ninguém espere ver os Rally1 a subir e descer dunas, mas areia será coisa que não irá faltar. Lembra-se do Rali da Jordânia? Provavelmente o décor será muito mais ‘arenoso’. Fala-se em três estilos de estrada distintos para cada um dos dias, cenário vulcânico, montanhas e deserto à ‘séria’.

O WRC tem estado ausente do Médio Oriente desde 2011, portanto vamos ver.