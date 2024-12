WRC, Pernilla Solberg: “regulamentos vão reduzir muito os custos”

A FIA acaba de revolucionar o Mundial de Ralis! Os novos regulamentos para 2027 prometem um campeonato mais emocionante, acessível e sustentável. Com redução de custos de mais de 50%, liberdade para escolher carroçarias e motores, além de tecnologias híbridas, a modalidade ganha um novo fôlego. A FIA aposta em ralis mais próximos da realidade dos carros de rua, sem abrir mão do espetáculo e da competitividade.

Para a Presidente da Comissão do WRC da FIA, Pernilla Solberg: “Gostaria de agradecer a todos os membros da Comissão e ao Grupo de Trabalho Técnico do WRC pelo trabalho significativo que nos trouxe até esta fase. Estabelecemos alguns objetivos claros com base no que os concorrentes, organizadores e fãs nos diziam, o que resultou num conjunto de regulamentos que irá reduzir muito os custos e permitir às equipas independentes competir com os construtores, dando ao mesmo tempo ao WRC a flexibilidade necessária para se manter relevante independentemente da mudança do panorama automóvel. Ainda temos algum trabalho a fazer, mas estou muito entusiasmada com este futuro.”