WRC: Pena suspensa de um ano para Ott Tanak

Os Comissários Desportivos tiveram imenso trabalho neste Rali de Monte Carlo. Depois das inúmeras sanções devido a capacetes mal apertados, entre outros, há um ‘castigo’ que se pode tornar complicado. Depois de ter furado na PE10, e mais tarde abandonado a prova, Ott Tanak foi agora sancionado com um pena suspensa de um ano em virtude de ter rodado em ligação apenas em três rodas, o que hoje em dia é expressamente proibido pelo Código Desportivo Internacional e Regulamentos Desportivos do WRC.

A dupla estónia sofreu um furo na PE9, e teve novo problema com o pneu/roda, fazendo parte da ligação em cima da jante. Mesmo já tendo abandonado a prova, Tanak não podia rodar na ligação em apenas três rodas, e a pensa suspensa surge porque há atenuantes. No entanto o CCD avisa que esta pena suspensa não deve servir como jurisprudência para eventuais sanções futuras, relativamente a outros pilotos. Ou seja, foram benevolentes com Tanak, porque aquela situação determinou o seu abandono do rali.

Como se percebe, Tanak não pode voltar a cometer ofensa semelhante, porque senão fica sem poder correr…