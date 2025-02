WRC: Pelos vistos, Kalle Rovanpera também tem fraquezas…

Até parece mentira o desempenho de Kalle Rovanperä no Rali da Suécia. O finlandês não escondeu o que se passou, não se entendeu com os novos pneus Hankook para os piso que encontraram, e ainda por cima falhou nas afinações, o que o levou de imediato a perder tempo que nunca mais conseguiu recuperar no resto do rali.

Ironicamente, já no Rali de Monte Carlo teve dificuldades a esse nível, pouca confiança nos pneus Hankook pelo que com ralis de terra pela frente resta saber se os pneus de terra da Hankook são mais adequados para o que precisa, ou se vai demorar mais algum tempo a entrar nos eixos, podendo com isso ficar longe dos bons resultados demasiado tempo. Depois do que se viu em Monte Carlo o Rali da Suécia confirmou que Rovanpera está com problemas com os novos pneus porque afetam a forma como habitualmente pilota e levam a que se tenha de adaptar a eles. Foi assim com os pneus de asfalto e gelo/neve, mas agora vêm aí os pisos de terra…

Até aqui, praticamente não se tinham visto fraquezas em Kalle Rovanpera, mas pelos vistos também as tem.

“No geral, foi um fim de semana difícil para mim. Estávamos a tentar esforçar-nos muito, mas não conseguimos ter o ritmo ou o desempenho que queríamos, mesmo no último dia. É uma grande desilusão, mas este é o único rali de neve da época e agora temos de nos concentrar no próximo rali de terra com um pneu completamente diferente e trabalhar para sermos mais fortes.

Acompanhei de perto a batalha na frente e estou muito satisfeito por ambos os pilotos terem conseguido trazer para casa a dobradinha e o máximo de pontos para a equipa: parabéns ao Elfyn, que fez um excelente trabalho, e também estou orgulhoso do meu amigo Taka.”