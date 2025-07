WRC/PEC4: Oliver Solberg Brilha no Rali da Estónia

No WRC2, Robert Virves (Skoda Fabia RS Rally2) lidera com uma vantagem de 30,8 segundos sobre Georg Linnamäe (Toyota GR Yaris Rally2). Lauri Joona (Skoda Fabia RS Rally2) está a 39,2 segundos da liderança.

Os três Ford estão muito próximos na classificação, com os pilotos a adotar uma abordagem cautelosa para evitar erros mais dispendiosos. Joshua Mcerlean (Ford Puma Rally1) está a 51,0 segundos do líder. Mārtiņš Sesks (Ford Puma Rally1) segue a 3,6 segundos de Mcerlean, e Grégoire Munster (Ford Puma Rally1) está mais 19,0 segundos atrás de Sesks.

Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1), que segue na posição imediatamente a seguir, cometeu um erro numa das especiais, mas tem mantido uma condução cautelosa para evitar mais falhas. Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) ocupa o oitavo lugar e enfrenta problemas no motor do seu carro.

Apesar de tudo, Solberg mantém a liderança do rali, com uma vantagem de 9,4 segundos sobre Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1). Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) segue de perto, a apenas 0,6 segundos de Tänak.

É provável que, a partir de agora, o seu ritmo diminua um pouco, dado que já provou o seu valor. No final, Solberg comentou: “A sensação é boa. O carro é incrível de conduzir. É o melhor carro que já conduzi. Há muitas coisas que quero melhorar. Há algumas pedras difíceis no caminho, uma das quais não consegui evitar. Se precisar de abrandar o ritmo, abrandarei. Vou dando um passo de cada vez.” Estas palavras refletem a sua consciência de ter demonstrado as capacidades necessárias para se destacar com um Rally1.

