WRC/PEC12: Kalle Rovanperä a caminho de novo triunfo no Rali Safari

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) terminaram o segundo dia do Rali Safari com 2m08.9s na frente de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) com Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) em terceiro a 1,04.4s do japonês, isto depois de um dia em que a Hyundai perdeu dois carros de Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) e Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid), sendo que hoje viu o de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) atrasar-se bastante.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) também teve problemas, com furos e é quarto a 2m22.3s do pódio.

No WRC2, Gus Greensmith/Jonas Andersson (Skoda Fabia RS Rally2) terminou o dia com pouco menos que dois minutos de avanço para Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) com Kajto Kajetanowicz/M. Szczepaniak (Škoda Fabia RS Rally2). Já a mais de seis minutos.

Kalle Rovanperä deu um passo significativo para conquistar a sua segunda vitória no Rali Safari, evitando problemas enquanto os seus colegas do WRC se depararam com muitas dificuldades no sábado.

Naquele que foi o meio do dia mais agitado desta temporada do Mundial de Ralis até agora, uma vez que foi marcado por condições ‘flutuantes’, que variaram de seco e poeirento a molhado e lamacento, Rovanperä foi uma dos poucos a desfrutar de uma prova limpa. Dessa forma, aumentou a sua vantagem para uns impressionantes 2m 8,2s, enquanto pilotos como Thierry Neuville, Elfyn Evans e Takamoto Katsuta enfrentaram contratempos significativos.

Apesar de ter dominado todos os troços no dia anterior, Rovanperä adotou hoje uma abordagem bem mais conservadora nas estradas de sábado perto do Lago Elmenteita, localizado a sul da base do rali em Naivasha. Inicialmente, liderou os companheiros de equipa do Toyota GR Yaris, Evans e Katsuta, até que a dupla ficou para trás depois de ter sofrido furos durante a manhã.

Thierry Neuville surgiu como a ameaça mais próxima de Rovanperä, mas o seu desafio durou pouco depois de o seu Hyundai i20 N Rally1, ter tido um problema no sistema de combustível durante a primeira especial da tarde em Soysambu. Neuville cedeu bem mais tempo ao longo das restantes duas especiais, o que abriu a porta a Takamoto Katsuta para recuperar o segundo lugar, à frente de Adrien Fourmaux, no Puma da M-Sport Ford.

A classificação de Rovanperä de hoje, sábado vale-lhe 18 pontos, desde que complete os troços de domingo. Katsuta receberá 15, enquanto Fourmaux, que terminou a 3m 13,3s da liderança, receberá 13: “A liderança é agora bastante boa”, disse o bicampeão do mundo, “por isso, claro que andámos com cuidado. Não é muito agradável quando se tem uma grande vantagem e num troço como Sleeping Warrior é preciso contornar todas as pedras, é assustador. Amanhã continua a ser um dia difícil e vamos tentar terminar o trabalho”, disse.

Adrien Fourmaux sobreviveu a uma delaminação do pneu dianteiro esquerdo na última especial e está agora no bom caminho para garantir o terceiro lugar no Quénia. Evans, que sofreu um total de quatro furos, ficou à frente do quarto classificado por mais de dois minutos.

Um Neuville visivelmente perturbado completou o top 5 a mais de 11 minutos da liderança, com os líderes do WRC2 Gus Greensmith e Oliver Solberg atrás.

Kajetan Kajetanowicz foi oitavo, à frente de Jourdan Serderidis e Ott Tänak, que voltou a arrancar depois do seu abandono de sexta-feira. Tänak enfrentou mais problemas, que incluíram um pino do capot solto, um intercomunicador avariado e excesso de pó no interior do seu Hyundai, mas mantém-se a uma distância de contacto dos dois pilotos à sua frente.

A final de domingo conta com três troços – cada um deles com duas passagens – cobrindo ambos os lados do Lago Naivasha.

Tempos Online – CLIQUE AQUI