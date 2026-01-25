WRC/PEC 16: Oliver Solberg com triunfo no Rali de Monte Carlo nas mãos

Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) venceu a penúltima especial do Rali de Monte Carlo, 5.4s na frente de Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) com Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) a escolher mal os pneus e a ceder 21.7s, praticamente decidindo o vencedor do Rali de Monte Carlo.

Solberg vai agora para a segunda passagem no Turini com 58.3s de avanço para Evans, onde só um erro grande ou um problema mecânico o podem afastar do triunfo na prova.

Atrás deles está tudo também decidido, sendo que este troço foi pródigo em eliminações e é por isso que nunca se podem fechar as contas no Rali de Monte Carlo: Jon Armstrong (Ford Puma Rally1) e Joshua Mcerlean (Ford Puma Rally1) bateram e desistiram.

Quando a montanha libertou os ‘sobreviventes’, a SS16 consagrava Fourmaux, que ultrapassou Evans no “Super Sunday” graças a pneus cruzados, enquanto McErlean e Armstrong abandonavam em colisões, Neuville lutava com pneus furados, e Solberg sobrevivia a um roçar nos rails para manter 58,3 segundos de liderança — provando que, no último baile nevado dos Alpes, a estratégia batia o puro instinto.

Filme da especial

O último domingo do Rali de Monte Carlo prosseguiu com um Col de Braus / La Cabanette 2 ainda mais traiçoeiro que na primeira passagem — neve derretida a formar slush espessa, linhas definidas mas falsas, um piso que prometia aderência mas entregava apenas sustos.

Armstrong lançava o Ford Puma Rally1 aos 0,7 km mas encontrava o limite da montanha: acidente, fora de prova, abrindo a porta para Leo Rossel do WRC2 subir a sexto na geral absoluta.

McErlean seguia logo atrás, mas a ‘sopa’ apanhava-o poucas curvas antes do fim: colisão frontal violenta contra os rails, suspensão dianteira esquerda destruída. “Fiquei surpreendido pela lama e colidi com os rails. Peço desculpa à equipa, foi um fim de semana desastroso”, lamentava o irlandês enquanto tentava mover o Puma danificado.

Paddon passava pelo destroço de McErlean, 11:06.8, mais de três minutos mais rápido que de manhã: “Definitivamente está melhor, mas há muita neve derretida e ‘sopa’, o que torna ainda mais difícil.” Katsuta tocava na mesma barreira que McErlean, mas nada grave, 10:57.9, 8,9 segundos melhor que Paddon: “Só um pouco de ‘slush’ e a linha, só bati na barreira, nada de especial.” Neuville arrastava pneus comprometidos após descobrir um prego na especial anterior: 10:53.3. “tudo bem. Descobrimos um problema com o pneu antes da especial, havia um prego no pneu. Tivemos de trocar. Os outros também não estão em bom estado.”

Fourmaux, com pneus cruzados que pagavam dividendos, voava com 10:36.2, 17,1 segundos melhor que Neuville: “Hoje não estamos a lutar com Rally1, mas com Rally2 e Rally3. Tive uma muito boa especial, estou bastante satisfeito com isso.” Ogier confessava limitações com 10:55.2, 19 segundos atrás: “Ainda muito mais fácil, porque havia pelo menos uma pequena linha. Estamos apenas a aproveitar o bom tempo.” Evans igualava-o em 10:55.2, perdendo posição para Fourmaux no “Super Sunday”: “Talvez os Hyundai tenham o pneu de neve, bem difícil agora com os pregos.”

Solberg saía largo num gancho e roçava os rails mas salvava-se com o segundo melhor tempo: 10:41.6, 5.4 segundos cedidos a Fourmaux, liderança estendida para 58.3s. “Foi complicado, porque o começo foi bom. No final, disseram talvez neve, mas havia definitivamente neve, então saí um pouco. Estou calmo.” Eric Camilli fechava com quarto melhor tempo mas dano na suspensão traseira esquerda, mantendo segundo lugar no WRC2.