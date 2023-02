WRC, PE3: piso alterou-se, Kalle Rovanpera venceu… | AutoSport

Tal como se esperava, há especiais que não vão ter tanta neve para limpar, mas apenas gelo na superfície e esses troços serão vantajosos para quem parte à frente. Foi o caso neste troço para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), que depois de terem perdido 12.5s para o mais rápido na PE2, venceram a PE3, pelo que este sobe e desce vai poder ver-se troço a troço, dependendo das condições em que estes estivera: gelo no topo, é bom para Rovanpera, neve por cima do gelo é mau…

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) foram segundos a 1.0s, com Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) a terem um bom começo de rali, foram terceiros a 1.7s. Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) foram quartos a 2.2s e o piloto explicou bem as diferenças para a especial anterior: “É completamente diferente do primeiro – esse estava com neve e este está gelado”.

Depois de vencerem a especial anterior, Craig Breen/James Fulton (Hyundai i20 N Rally1) fora agora quinto a 2.8s, na frente de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), que cederam 4.4s. Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1).

Numa curva onde vários pilotos deixaram a traseira dos seus carros ‘beijar’ um banco de neve, o galês fez bem pior que isso e deu um forte amasso nesse mesmo banco. bateu de lado, de frente teria lá ficado na certa. Só aí deixou dois ou três segundos, no total perdeu 5.4s. Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) foram oitavos a 10.0s.

Na geral, Tanak aumentou em 0.6s a margem para Breen, Lappi aproximou-se um pouco da frente e está agora a 2.7s de Tanak, com Rovanpera a recuperar alguma coisa do que perdeu no primeiro troço do dia, e já só está a 4.9s de Tanak.



Tempos Online – CLIQUE AQUI