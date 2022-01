WRC, PE11: Elfyn Evans saiu de estrada | AutoSport

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) saíram de estrada no Sisteron e vão perder muito tempo.

Tudo se passou ainda na zona de asfalto seco depois da passagem do Col de Fontbelle, quando estava a fazer o tempo mais rápido na especial, 5.9s na frente de Ogier e 11.9s na frente de Loeb.

O carro será muito difícil de recolocar no troço sem um reboque. A especial teve bandeira vermelha a seguir à passagem de Sébastien Loeb.